Четверг, 29 Декабря 2016 года
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В Брянской области изъято почти 16 тыс. бутылок контрафактного алкоголя

Происшествия
Полицейские обнаружили подпольное производство поддельного алкоголя
Бутылки с алкоголем
Иллюстрация: Pixabay.com
Бутылки с алкоголем

Брянск, 29 Декабря 2016, 17:19 — REGNUM  Сотрудники УМВД России по Брянской области изъяли почти 16 тыс. бутылок контрафактного алкоголя и 181 тыс. коробок поддельных сигарет. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, обыски прошли на складах в Брянске и Брянской области.

Весь алкоголь и все сигареты были без акцизных марок. Кроме того, была изъята автоматизированная линия по производству поддельного шампанского. Также в помещении нашли фурнитуру для укупорки бутылок, ингредиенты, коробки для перевозки готового продукта и 12 тысяч поддельных акцизных марок.

«Задержаны двое жителей города Брянска, которые, предположительно, организовали сбыт контрафактной продукции и пытались наладить ее производство. В настоящее время проводятся мероприятия по установлению иных лиц, причастных к преступной деятельности», — говорится в сообщении пресс-службы.

В отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование».

ИА REGNUM отмечает, что риск отравиться поддельным алкоголем очень велик. Причем, нередки и смертельны случаи. К примеру, в Тамбовской области с начала 2016 года от отравления спиртосодержащими жидкостями, к которым относится и поддельный алкоголь, умерли 123 человека.

Читайте ранее в этом сюжете: 123 тамбовчанина умерли от отравления спиртосодержащими жидкостями

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