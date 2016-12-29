В Чечне заместителя главврача роддома обвиняют в смерти роженицы
Грозный, 29 Декабря 2016, 16:27 — REGNUM Жительница Чечни стала жертвой халатного отношения врачей к своим обязанностям. Перед судом предстанет заместитель главного врача родильного отделения ГБУ «Шелковская центральная районная больница». Его обвиняют в причинении смерти по неосторожности одной из пациенток, сообщили ИА REGNUM 29 декабря в прокуратуре региона.
Случай гибели пациентки произошел в марте текущего года. Женщина была доставлена в отделение патологии беременных районной больницы в станице Шелковская. Врачи женской консультации отнесли ее к группе высокого риска. В следствие этого пациентку необходимо было госпитализировать в республиканский акушерский стационар незамедлительно.
Однако обвиняемая не оказала беременной квалифицированной медицинской помощи на этапе ее госпитализации и не обеспечила ее транспортировку в специализированное медицинское учреждение. В итоге таких непрофессиональных действий женщина скончалась.
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Напомним, в июле текущего года было возбуждено уголовное дело по факту причинения серьезных травм новорожденному в центральной районной больнице. При этом родители добились возбуждения дела только после вмешательства прокуратуры.