В Чечне заместителя главврача роддома обвиняют в смерти роженицы

Женщину вовремя не госпитализировали в республиканскую больницу и она умерла

Грозный, , 16:27 — REGNUM Жительница Чечни стала жертвой халатного отношения врачей к своим обязанностям. Перед судом предстанет заместитель главного врача родильного отделения ГБУ «Шелковская центральная районная больница». Его обвиняют в причинении смерти по неосторожности одной из пациенток, сообщили ИА REGNUM 29 декабря в прокуратуре региона.

Случай гибели пациентки произошел в марте текущего года. Женщина была доставлена в отделение патологии беременных районной больницы в станице Шелковская. Врачи женской консультации отнесли ее к группе высокого риска. В следствие этого пациентку необходимо было госпитализировать в республиканский акушерский стационар незамедлительно.

Однако обвиняемая не оказала беременной квалифицированной медицинской помощи на этапе ее госпитализации и не обеспечила ее транспортировку в специализированное медицинское учреждение. В итоге таких непрофессиональных действий женщина скончалась.

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Напомним, в июле текущего года было возбуждено уголовное дело по факту причинения серьезных травм новорожденному в центральной районной больнице. При этом родители добились возбуждения дела только после вмешательства прокуратуры.