123 тамбовчанина умерли от отравления спиртосодержащими жидкостями

Всего за год от острых отравлений спиртсодержащими жидкостями пострадали 362 человека

Тамбов, , 15:18 — REGNUM С начала 2016 года в Тамбовской области 362 человека отравились спиртосодержащими жидкостями. Как сообщили ИА REGNUM в региональном управлении Роспотребнадзора, из низ 123 человека умерли.

«Основная доля отравлений (66,6%) вызвана употреблением суррогатов алкоголя — 241 случай, из которых 15 смертельных», — говорится в сообщении пресс-службы.

Большая часть смертельных случаев произошла после употребления этилового спирта. Причем, отравились 108 человек, и лишь 13 человек после этого остались живы.

Также 10 человек погибли после употребления метилового спирта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2016 года года в Иркутске от отравления метиловым спиртом скончались уже 76 человек. Все они употребляли жидкости, содержавшие яд: в некоторых случая это было средство для ванн «Боярышник», в некоторых — поддельная водка.