В Москве СК проверит обстоятельства гибели женщины после укола лидокаина
По версии следствия, 27 декабря 36-летняя женщина обратилась за медицинской помощью к коммерческой клинике
Москва, 29 Декабря 2016, 15:09 — REGNUM В Москве следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти после укола лидокаина женщины в одной из частных клиник города, сообщает региональный главк СКР.
Дело возбуждено по статье «Незаконное осуществление медицинской деятельности или фармацевтической деятельности». По версии следствия, 27 декабря 36-летняя женщина обратилась за медицинской помощью к коммерческой клинике.
Сотрудник, приехавший к ней домой в квартиру на улице Кулакова, сделал женщине укол препарата «Лидокаин». У организации, как установили следователи, не было лицензии на оказание неотложной врачебной помощи.
Вскоре женщине стало плохо и она умерла на месте. Причины произошедшего устанавливаются.
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