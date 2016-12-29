В Таиланде жена получила пожизненное заключение за заказное убийство мужа

На скамье подсудимых также оказались четверо киллеров

Бангкок, , 14:45 — REGNUM В Таиланде жену владельца кирпичного завода, которая заказала убийство своего мужа, приговорили к пожизненному заключению, сообщает 29 декабря Bangkok Post.

Суд провинции Краби приговорил 45-летнюю вдову Буссакорн Таначотпанит и четверых киллеров к пожизненному заключению. Изначально был вынесен смертный приговор, позже его заменили на пожизненное заключение, так как подсудимые написали чистосердечное признание.

Напомним, в июле прошлого года владелец кирпичного завода Чарин Таначотпанит был застрелен в своем доме. Четверо киллеров открыли огонь через стеклянную дверь дома, Чарин получил девять огнестрельных ранений и скончался на месте. Буссакорн заявила, что мотивом для заказного убийства стали побои со стороны мужа.

Читайте ранее в этом сюжете: Заказное убийство предотвратили полицейские в Петербурге