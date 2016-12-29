Происшествие на Керченской переправе: столкнулись два парома

Темрюкский район, Краснодарский край, , 14:31 — REGNUM В Краснодарском крае в порту «Кавказ» на Керченской паромной переправе столкнулись два парома. Инцидент произошел сегодня, 29 декабря, утром. По информации пресс-службы «Морской дирекции», железнодорожный паром «Анненков» задел автопаром «Елена» в ходе швартовки.

Паром «Елена» получил незначительные повреждения — небольшую вмятину, передает телеканал «Звезда». Несмотря на то, что это на ходовые качества судна не повлияло, пока он из работы выведен.

Как уточнили ИА REGNUM в пресс-службе ООО «Морская дирекция», в настоящее время Керченская паромная переправа осуществляла работу в штатном режиме.

На линии «Кавказ — Крым» задействованы пять паромов «Крым», «Гликофилоуса III», «Олимпиада», «МайорЧапичев», «Протопорос IV».Грузовой транспорт на линии «Кавказ — Керченский морской торговый порт» перевозят паромы «Ейск» и «Борис Штоколов».

За сегодняшний день было перевезено более 9,3 тыс. пассажиров и свыше 2,8 тыс. единиц легкового и грузового автотранспорта.