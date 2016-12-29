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В Саратовской области расследуется факт смерти мужчины рядом с поликлиникой

Происшествия
Следователи СК устанавливают обстоятельства смерти мужчины возле поликлиники в городе Балаково Саратовской области

Балаково, Саратовская область, 29 Декабря 2016, 14:14 — REGNUM  Следственным отделом по Балаково СУ СКР по Саратовской области проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела 49-летнего местного жителя вблизи поликлиники, расположенной на улице Комарова, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

«26 декабря 2016 года 49-летний житель Балаково, находясь рядом с поликлиникой, потерял сознание и перестал подавать признаки жизни. Для оказания помощи незамедлительно прибыл сотрудник поликлиники, а также работники скорой медицинской помощи, констатировавшие смерть мужчины, которая, согласно предварительным результатам судебно-медицинского исследования, наступила от атеросклеротического кардиосклероза», — констатирует СУ СКР региона.

В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, опрашиваются возможные очевидцы, в том числе, супруга мужчины, которая в момент произошедшего находилась рядом с ним.

В рамках организованной доследственной проверки следователями территориального подразделения СК будет дана правовая оценка действиям сотрудников скорой медицинской помощи и поликлиники. «Стоит отметить, что появившаяся в СМИ информации о прибытии последних на место происшествия спустя 40 минут не находит своего подтверждения. По результатам доследственной проверки будет принято соответствующее процессуальное решение», — сообщили в ведомстве 29 декабря.

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