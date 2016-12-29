Минобороны РФ: Версия крушения Ту-154 из-за теракта пока не снимается

Москва, , 14:13 — REGNUM Эксперты пришли к выводу, что взрыва на борту Ту-154, рухнувшего в Черное море, не было. Тем не менее, версия теракта пока не исключается полностью. Об этом в ходе пресс-конференции 29 декабря заявил начальник службы безопасности полётов авиации Вооруженных сил России генерал-лейтенант Сергей Байнетов.

«Мы сделали выводы, что теракта — во всяком случае, взрыва — на борту не было. Но пока эту версию мы не снимаем с расследования», — сказал он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале расследования причин катастрофы Ту-154 специалисты рассматривали более 15 версий. После анализа данных с бортовых самописцев число версий случившегося сократилось до семи, однако ни одна из них не является приоритетной. Специальная комиссия рассчитывает установить причину трагедии в течение 30 дней.

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