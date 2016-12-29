Воронежская область: офицер ответил за самоубийство подчиненного

Богучар, Воронежская область, , 14:01 — REGNUM Воронежский военный гарнизонный суд вынес приговор по уголовному дело о превышении полномочий со стороны офицера: из-за постоянных издевательств его подчиненный покончил жизнь самоубийством. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе военного следственного отдела СКР 29 декабря.

Старший лейтенант Руслан Баранов обвинялся следственными органами в том, что систематически оказывал психическое насилие в отношении своего подчиненного, а также неоднократно применял к нему физическое насилие.

11 июля этого года года военнослужащий совершил самоубийство.

Воронежский гарнизонный военный суд признал Баранова виновным по статье о превышении полномочий. Ему назначено наказание в виде 3,5 лет в исправительной колонии общего режима.

Отметим, военная часть в Богучарском районе, где служил офицер, имеет славу «неблагополучной»: в этом году там произошло уже несколько смертельных случаев. Последний — в октябре: контрактник, служивший в этой части, покончил с собой. Срочники, проходящие службу в этой части, сообщали журналистам о поборах, вымогательствах и дедовщине со стороны офицеров.