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‍Время последнего полёта упавшего Ту-154 составило 70 секунд — Минобороны

Происшествия
Самолёт набрал высоту 250 метров
Самолёт Ту-154 в полёте
Pavel Adzhigildaev
Самолёт Ту-154 в полёте

Москва, 29 Декабря 2016, 13:50 — REGNUM  Время последнего полёта самолёта Ту-154, потерпевшего крушение над Чёрным морем, составило всего 70 секунд. Он успел набрать высоту 250 метров. Об этом сообщил журналистам начальник службы безопасности полётов Вооруженных сил РФ Сергей Байнетов сегодня, 29 декабря.

Байнетов уточнил, что максимальная высота при скорости 360−370 километров в час составила примерно 250 метров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Байнетов сказал, что перед самым крушением командир экипажа успел доложить диспетчеру о нештатной ситуации. Переговоры пилота с диспетчером длились десять секунд.

Министр транспорта России Максим Соколов сообщил, что выясняет причину нештатной работы техники на борту Ту-154 специально созданная комиссия. «Очевидно, что была нештатная работа техники», — сказал он.

Читайте ранее в этом сюжете: Министр транспорта: Бортовая техника разбившегося Ту-154 работала нештатно

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