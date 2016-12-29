«Руководство гимназии №3 Архангельска должно понести наказание за драку»

Как первоклассники, устроившие драку, оказались одни во дворе школе, и кто в этом виноват рассуждает бывший директор гимназии №3

Архангельск, , 13:39 — REGNUM В конфликте, о котором писало ИА REGNUM, появилась третья сторона — администрация учебного заведения.

Напомним, что на днях в школьном дворе третьей архангельской гимназии завязалась потасовка между учениками первого класса. В дело вмешался папа одного из учеников — гендиректор «Корпорации развития Архангельской области» Алексей Ковалев.

По словам одной из мам, он действовал грубо, оскорблял мальчишек, а ее сыну нанес физический вред. Синяк и ссадины были зафиксированы врачом, также было написано заявление в полицию.

Сам Ковалев утверждает, что лишь защищал сына, на которого напали, а конфликт пытался разрешить словами.

Сейчас стороны ищут свидетелей, а также записи камер видеонаблюдения, что бы установить правду.

«Администрация гимназии, допустившая эту ситуацию на территории гимназии, должна быть наказана. Разрастание конфликта до таких масштабов — свидетельство низкого управленческого профессионализма администрации гимназии, что является следствием безграмотной кадровой политики, проводившейся в городе, — считает экс-директор гимназии №3 Елена Горяшина».

По ее словам, в ее бытность директора был издан приказ, согласно которому младшие школьники после уроков передаются в руки взрослых — родственников или сопровождающих.

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