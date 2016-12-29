Министр транспорта: Бортовая техника разбившегося Ту-154 работала нештатно
Москва, 29 Декабря 2016, 13:36 — REGNUM Работа техники на борту самолёта Ту-154, потерпевшего крушение 25 декабря, после вылета из аэропорта Адлер (Сочи) происходила в нештатном режиме. По какой причине это происходило, должны определить эксперты. Об этом сообщил журналистам министр транспорта России Максим Соколов сегодня, 29 декабря.
«Очевидно, что была нештатная работа техники», — сообщил Соколов.
Министр отметил, что специальная комиссия работает над выяснением причин сбоя в работе бортовой техники и последующей аварии. Назначен ряд экспертиз, результаты которых будут готовы в январе.
Важны также результаты расшифровки записей бортовых самописцев. Пока делать выводы о причинах катастрофы рано.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 декабря начальник службы безопасности полётов Вооруженных сил РФ Сергей Байнетов заявил, что командир Ту-154 Роман Волков успел перед падением самолёта связаться с диспетчерами и доложить о начале нештатной ситуации.
Напомним, авиакатастрофа Ту-154, летевшего на авиабазу Хмеймим (Сирия) с гуманитарной миссией, произошла 25 декабря — через несколько минут после вылета из аэропорта Адлер (Сочи). Погибли все находившиеся на борту — 92 человека.
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