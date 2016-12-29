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Министр транспорта: Бортовая техника разбившегося Ту-154 работала нештатно

Происшествия
Причину предстоит определить экспертам
Самолёт Ту-154
Иллюстрация: Mil.ru
Самолёт Ту-154

Москва, 29 Декабря 2016, 13:36 — REGNUM  Работа техники на борту самолёта Ту-154, потерпевшего крушение 25 декабря, после вылета из аэропорта Адлер (Сочи) происходила в нештатном режиме. По какой причине это происходило, должны определить эксперты. Об этом сообщил журналистам министр транспорта России Максим Соколов сегодня, 29 декабря.

«Очевидно, что была нештатная работа техники», — сообщил Соколов.

Министр отметил, что специальная комиссия работает над выяснением причин сбоя в работе бортовой техники и последующей аварии. Назначен ряд экспертиз, результаты которых будут готовы в январе.

Важны также результаты расшифровки записей бортовых самописцев. Пока делать выводы о причинах катастрофы рано.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 декабря начальник службы безопасности полётов Вооруженных сил РФ Сергей Байнетов заявил, что командир Ту-154 Роман Волков успел перед падением самолёта связаться с диспетчерами и доложить о начале нештатной ситуации.

Напомним, авиакатастрофа Ту-154, летевшего на авиабазу Хмеймим (Сирия) с гуманитарной миссией, произошла 25 декабря — через несколько минут после вылета из аэропорта Адлер (Сочи). Погибли все находившиеся на борту — 92 человека.

Читайте ранее в этом сюжете: Пилот Ту-154 сообщил диспетчерам о нештатной ситуации — Минобороны

Читайте развитие сюжета: ‍Время последнего полёта упавшего Ту-154 составило 70 секунд — Минобороны

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