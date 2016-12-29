Саратовским чиновникам напомнили: Новогодние подарки приравнены к взяткам

СУ СКР по Саратовской области предупредило своих сотрудников, чиновников и всех госслужащих не нарушать антикоррупционное законодательство

Саратов, , 13:31 — REGNUM В связи с предстоящими новогодними и рождественскими праздниками следственное управление СК России по Саратовской области напомнило о необходимости соблюдения запрета дарить и получать подарки, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Положение антикоррупционного законодательства и Гражданского кодекса содержат запрет на дарение подарков лицам, замещающим государственные должности, федеральным государственным служащим, федеральным государственным гражданским служащим, работникам, замещающим отдельные должности на основании трудового договора Следственным комитетом Российской Федерации, а также на получение ими подарков в связи с выполнением служебных (трудовых) обязанностей, разъяснили в СУ СКР региона.

Исключением являются подарки, которые получены в связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировками, с другими официальными мероприятиями и подлежат сдаче в следственное управление.

Получение соответствующим лицом подарка в иных случаях является нарушением запрета, создает условия для возникновения конфликта интересов, ставит по сомнение объективность принимаемых им решений, а также влечет ответственность, предусмотренную законодательством, вплоть до увольнения в связи с утратой доверия, а в случае, когда подарок расценивается как взятка — уголовную ответственность.