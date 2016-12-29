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В Перми осуждены участники банды

Происшествия
Суд признал их виновными в разбое и хищении 28 миллионов рублей
Банда
Цитата из к/ф «Схватка». Реж. Майкл Манн. 1995. США
Банда

Пермь, 29 Декабря 2016, 13:27 — REGNUM  В Перми суд вынес приговор членам банды, похитившим 28 миллионов рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в краевом управлении СКР.

Суд присяжнх ранее признал четверых жителей Перми, в зависимости от их роли, виновными в создании устойчивой вооруженной группы (банды), участии в ней, разбое, незаконном приобретении, хранении и передаче огнестрельного оружия и боеприпасов, а также в организации, подстрекательстве и пособничестве в разбое, совершённом с применением оружия, организованной группой в особо крупном размере.

Следствие и суд установили, что в июне-июле 2015 года соучастники создали банду для нападений на лиц, перевозящих наличные денежные средства, и хищения денег в особо крупном размере. Рано утром 22 июля соучастники напали на двоих лиц, перевозивших денежные средства из офиса коммерческой организации. Один из нападавших несколько раз выстрелил в грудную клетку и живот одному из граждан. От ран мужчина скончался на месте.

Они похитили 28 миллионов рублей и травматический пистолет и скрылись. По горячим следам их нашли.

Всего нападавших было пятеро. Один из них ранее получил 15 лет за убийство одного из граждан. Остальным четверым приговор был провозглашён только сейчас. Их дали от 7 до 12 лет колонии строгого режима со штрафами от 100 до 700 тысяч рублей и годом ограничения свободы.

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Бандитизм, разбой
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