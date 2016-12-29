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Уголовное дело экс-председателя избиркома Коми передано в суд

Происшествия
Елена Шабаршина свою вину не признает

Сыктывкар, 29 Декабря 2016, 13:23 — REGNUM  Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего председателя Избирательной комиссии Республики Коми Елены Шабаршиной, обвиняемой в получении взятки за совершение незаконных действий, в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ). Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального следкома.

По данным следствия, в период с ноября 2006 года по август 2015 года Шабаршина, будучи должностным лицом, занимавшим государственную должность субъекта Российской Федерации, систематически (ежемесячно) получала от действовавшего в то время заместителя главы Республики Коми Алексея Чернова денежные средства за общее покровительство и попустительство по службе. Всего в течение указанного периода фигуранткой получено в качестве денежного вознаграждения 6 млн. 680 тысяч рублей.

На первоначальном этапе следствия Шабаршина признала вину в совершении преступления, но впоследствии от признательных показаний отказалась.

Следствием собрана доказательственная база, и уголовное дело передано для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу.

Отметим, что после того как стало известно о возбуждении уголовное деле Елена Шабаршина попала в больницу с отравлением лекарственными препаратами. Говорилось о попытке самоубийства, через некоторое время ее выписали из стационара.

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