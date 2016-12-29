Сбербанк решил списать долги погибших в авиакатастрофе Ту-154

Москва, , 13:19 — REGNUM Сбербанк решил списать долги и кредиты погибших при крушении самолёта Ту-154, которое произошло 25 декабря. Близкие родственники должны написать соответствующие заявления. Об этом сообщил журналистам министр транспорта России Максим Соколов сегодня, 29 декабря.

«Сбербанк принял решение о списании кредитов, долгов погибших. Для этого необходимо получить соответствующие заявления от близких родственников», — заявил Соколов.

По словам Соколова, в Москве ряд отделений Сбербанка будет производить выплаты компенсаций родственникам погибших не только в простые дни, но и в новогодние праздники.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу на заседании Общественного совета Минобороны сообщил, что выплаты материальной помощи в размере 5,8 млн рублей семьям погибших начнутся 28 декабря.

Напомним, крушение Ту-154, направлявшегося на авиабазу Хмеймим (Сирия) с гуманитарной миссией, произошло 25 декабря — через несколько минут после вылета из Адлера (Сочи). Погибли все находившиеся на борту — 92 человека.

В настоящее время из воды извлечены 19 тел погибших. 17 из них, а также фрагменты тел находятся в Москве. Основные фрагменты самолета Ту-154 подняты на поверхность.

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