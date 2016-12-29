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Яд в подарок: в Ивановской области вынесли приговор о смерти двух человек

Происшествия
Два человека погибли, один ослеп после того, как выпили подаренный коньяк

Иваново, 29 Декабря 2016, 12:56 — REGNUM  В Ивановской области суд вынес приговор по громкому уголовному делу о смерти двоих человек от поддельного алкоголя. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР 29 декабря. Обвиняемым по делу проходил 38-летний мужчина.

Как установлено судом и следствием, в 2014—2015 году мужчина купил на улице в городе Иваново у неизвестного ему человека 14 бутылок коньяка марки «Кизляр» и «Лезгинка» — по крайне низкой цене. Производителем на этикетке значился ФГУП «Кизлярский коньячный завод».

Купленные напитки ивановец подарил коньяк своим знакомым. В декабре 2015 года, после употребления этого «коньяка», двое из них скончались, один ослеп на оба глаза.

В соответствии с заключением экспертизы, основным компонентом «подарка» был метиловый спирт — смертельно опасный яд.

Как сообщили в СКР, основной сложностью при расследовании дела стало установление источника сбыта фальсификата. Следователи допросили 32 свидетеля, назначили более десятка экспертиз, следственные действия проводились не только в Ивановской области, но и на территории других регионов, в том числе в Дагестане.

В результате следователям удалось установить «цепочку», по которой бутылки с ядом попадали к потребителям, неосведомленным о том, как произведен продукт.

Решением суда 38-летний мужчина приговорен к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре уже этого года в Иркутске от отравления метиловым спиртом скончались уже 76 человек. Все они употребляли жидкости, содержавшие яд: в некоторых случая это было средство для ванн «Боярышник», в некоторых — поддельная водка.

По факту массового отравления возбуждено уголовное дело. В настоящее время 16 фигурантам дела предъявлены обвинения. В отдельное производство выделено уголовное дело в отношении заместителя министра имущественных отношений Иркутской области Евгении Нефедовой.

Отравления метанолом в последние годы, в разных масштабах, фиксировалось в нескольких регионах России. Наибольшее число отравлений фиксируется, как правило, в последние месяцы года, когда производители фальсификата активизируются, пытаясь заработать перед новогодними праздниками.

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Алкогольные отравления
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