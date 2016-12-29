В Хакасии следователи уточнили информацию о громком коррупционном скандале

Абакан, , 12:32 — REGNUM В Хакасии под занавес 2016 года начали расследование громкого уголовного дела о мошенничестве и взятке в особо крупном размере в сфере закупок медицинского оборудования и лекарственных препаратов.

Как передает корреспондент ИА REGNUM, в региональном следственном управлении СКР уточнили имеющуюся информацию. По данным ведомства, дело возбуждено в отношении восьми членов организованной преступной группы, состоящей из одного чиновника администрации главы Хакасии, трех сотрудников ГКУ «Межведомственный центр организации закупок» и четырех директоров подконтрольных им коммерческих организаций.

Должностные лица подозреваются в мошенничестве, совершенном организованной группой, в особо крупном размере с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Также один из них подозревается в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Директора коммерческих организаций подозреваются в мошенничестве, совершенном организованной группой, в особо крупном размере.

По информации следствия, с 1 декабря 2015 по 27 декабря 2016 года в Абакане члены преступной группы закупали лекарственные препараты и расходные материалы для нужд бюджетных учреждений здравоохранения Хакасии по ценам, значительно превышающим среднерыночную стоимость. Таким образом было совершено хищение бюджетных средств в особо крупном размере на сумму более 195 миллионов рублей.

Один из них, являясь должностным лицом, с 8 июня по 30 августа 2016 года в Абакане получил более 17 миллионов рублей взятки за помощь в заключении государственных контрактов с коммерческими организациями, подконтрольными одному из директоров.

Все фигуранты задержаны, им предъявлены обвинения. В служебных кабинетах и жилье обвиняемых проводятся обыски.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее в следственном управлении СКР распространили информации о возбуждении уголовного дела в отношении четырех чиновников администрации главы региона. Однако позже в ведомстве уточнили, что речь идет об одном чиновнике администрации главы и о троих сотрудниках ГКУ «Межведомственный центр организации закупок».

Между тем сегодня, 29 декабря, стало известно, что один из задержанных — руководитель администрации главы Хакасии Владимир Бызов. В редакцию ИА REGNUM поступил комментарий главы Хакасии Виктора Зимина по этому поводу. «Меня проинформировали о возбуждении уголовного дела в отношении Владимира Бызова. Компетентные органы осуществляют работу в рамках своих полномочий. Результаты этой работы будут доведены до общественности», — сказал глава региона.

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