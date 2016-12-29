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Число жертв крупной автоаварии на Ставрополье увеличилось до шести человек

Происшествия
Единственный выживший в аварии впоследствии скончался в больнице

Ставрополь, 29 Декабря 2016, 12:32 — REGNUM  

В Ставропольском крае число жертв ночной автоаварии выросло до шести человек. В центральной больнице Левокумского района Ставрополья скончался единственный выживший в аварии человек.

Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ГИБДД. Таким образом, в крупной аварии 29 декабря на Ставрополье погибли четверо мужчин и две женщины.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пяти пострадавших и одном раненом. Авария произошла сегодня в 03:20 минут вблизи села Левокумского. Лоб в лоб столкнулись «Лада Приора» и «Нива».

Водитель «Лады» выехал на встречную полосу, где столкнулся со вторым автомобилем. Погибли все пять человек, находившихся в «Приоре» и водитель «Нивы».

Четверо пассажиров «Приоры» погибли сразу на месте происшествия, еще один — впоследствии в больнице.

В настоящее время устанавливаются личности погибших и обстоятельства аварии. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, добавили в полиции.

Читайте ранее в этом сюжете: Пять человек погибли в автоаварии на Ставрополье

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