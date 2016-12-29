Рассматривается около семи версий катастрофы Ту-154 — Минобороны

Среди них нет приоритетной версии

Москва, , 12:28 — REGNUM Начальник Службы безопасности полётов авиации ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Байнетов заявил, что комиссия по расследованию причин крушения Ту-154 в районе Сочи рассматривает семь версий катастрофы, сообщает Life.

Среди них нет приоритетной версии. «В начале работы было более пятнадцати версий», — сказал Байнетов, уточнив, что количество версий уменьшилось вдвое после анализа бортовых накопителей.

Генерал-лейтенант подтвердил, что на обломках самолета и останках пассажиров нет следов пожара или взрыва. Таким образом, версия теракта исключена.

Далее комиссия в течение 10−20 дней будет строить графическую модель, потом сопоставлять все факты с учетом того, что поисковая операция продолжается. Комиссия рассчитывает найти причину трагедии в течение месяца