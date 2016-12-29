Полицейские Ставрополья пойдут под суд за продажу изъятого алкоголя

Ставрополь, , 12:26 — REGNUM



В Ставропольском крае завершено расследование в отношении полицейских, уличенных в махинациях с изъятым алкоголем и выплатами.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Следственного комитета, бывший начальник отдела МВД России по Андроповскому району и инспектора группы по исполнению административного законодательства того же отдела обвиняются по двум уголовным статьям: превышение должностных полномочий, а также мошенничество при получении выплат.

Следствие располагает данными, что в 2015 году начальник отдела МВД России по Андроповскому району под угрозой увольнения приказал своему подчинённому составить фиктивные акты об уничтожении изъятого алкоголя, подлежащего утилизации по решению суда.

Начальник заставил подчиненного продать более 2 тысяч литров алкоголя, составить фиктивные акты об их уничтожении и передать ему вырученные 400 тысяч рублей.

Кроме того, начальник отдела незаконно получил более 43 тысяч рублей по фиктивному договору найма жилого помещения, в котором фактически не проживал.

Уголовное дело готовится для передачи в суд.

В региональном управлении МВД сообщили ИА REGNUM, преступление было раскрыто сотрудниками собственной безопасности Главного управления МВД России по Ставропольскому краю. Сейчас проводится служебная проверка в отношении сотрудников. По результатам судебного рассмотрения будет решен вопрос о дальнейшем прохождении ими службы.

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщило о других полицейских, попавших на днях под следствие после попытки сфабриковать уголовное дело. Двое полицейских попали под статью «Превышение должностных полномочий». Они заплатили деньги наркоману за то, чтобы он признался в преступлении, которого он не совершал. В суде вскрылся обман, и под статьей оказались уже сами полицейские.

До этого следователь МВД в Минеральных Водах попал под подозрение в подделке протоколов допроса свидетелей по двум уголовным делам.