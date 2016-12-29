В Москве у чиновника Росреестра украли дипломат с деньгами и документами

Инцидент произошел возле одного из домов по Петровско-Разумовскому проезду

Москва, , 12:10 — REGNUM В Москве у замначальника управления Росреестра неизвестный украл дипломат с деньгами и документами, сообщает агентство «Москва».

По данным источника агентства, 37-летний мужчина обратился в полицию с заявлением о краже. Дипломат с ценностями злоумышленник украл из машины чиновника, разбив стекло.

Инцидент произошел возле одного из домов по Петровско-Разумовскому проезду. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».