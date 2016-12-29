Боевики атаковали полицейских на юге Таиланда

Инцидент произошел в 07:20 в районе Руесо, на северо-западе провинции Наратхиват

Бангкок, , 11:56 — REGNUM Боевики предприняли попытку взорвать полицейский автомобиль в провинции Наратхиват, сообщает 29 декабря Bangkok Post.

Инцидент произошел в 07:20 в районе Руесо, на северо-западе провинции Наратхиват. В полицейском пикапе находилось шесть человек. Группа полицейских патрулировала район, когда раздался взрыв.

Боевики спрятались в зарослях и привели взрывное устройство в действие с помощью радиосвязи. Автомобиль получил повреждения, полицейские не пострадали.

Напомним, южные провинции Таиланда, такие как Яла, Паттани и Наратхиват, раньше входили в состав независимого государства. Большинство населения этих провинций до сих пор составляют малайцы-мусульмане.

Когда Яла, Паттани и Наратхиват вошли в состав Таиланда, большинство населения которого исповедует буддизм, начались столкновения.

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