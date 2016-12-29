Новый год он встретит не под домашним арестом

Екатеринбург, , 11:42 — REGNUM В Екатеринбурге бард Александр Новиков верил в то, что его освободят из-под домашнего ареста в ближайшие дни. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, бард был отправлен под домашний арест 23 декабря. Дело было заведено по факту мошенничества. Скандал разгорелся из-за коттеджного кооператива «Бухта Квинс». В 2012 году должны были закончиться работы по строительству жилья. Но в 2011-м они были заморожены. Пайщики остались без жилья и вложенных денег.

Александр Новиков неоднократно отрицал свою причастность к хищению средств. Он отмечает, что сам понёс ущерб.

Сегодня, 29 декабря, Свердловский областной суд отменил постановление Верх-Исетского районного суда об избрании в отношении него меры пресечения в виде домашнего ареста. Отметим, с момента избрания меры пресечения он верил в то, что это ненадолго, и скоро эта мера пресечения будет отменена.

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