Александр Новиков отпущен из-под домашнего ареста без залога

Екатеринбург, , 11:31 — REGNUM Свердловский областной суд отменил домашний арест уральского барда Александра Новикова, сообщает пресс-служба суда.

Ранее об изменении меры пресечения просили прокуратура и адвокаты подсудимого. Новикова отпустили в зале суда. Новая мера пресечения будет выбрана следователем.

Новиков был отправлен под арест на два месяца до 18 февраля 2017 года. Уголовное дело в отношении барда было возбуждено ещё в ноябре 2015 года по итогам прокурорской проверки.

Было установлено, что 65 пайщиков кооператива внесли в 2008 году на строительство коттеджного посёлка порядка 150 млн рублей. В 2012 работы должны были закончиться, но в 2011 строительство заморозили и пайщики остались без денег и без недвижимости.

Они подозревают уральского барда и его компаньонов в мошенничестве. Сам Александр Новиков неоднократно отрицал свою причастность к хищению средств и заявлял, что является также понёсшим ущерб рядовым членом кооператива.

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