В Саратове поезд разрезал мужчину

Саратов, , 11:29 — REGNUM Трагедия случилась 28 декабря около 18:00 рядом с Воскресенским кладбищем — молодой мужчина (около 30 лет) попал под поезд, сообщает ИА REGNUM.

По информации из разных источников, непонятно, как мужчина там мог оказаться. Тело было разрезано пополам, как буд-то мужчина полз через рельсы.

На место происшествия кроме полиции выезжали сотрудники облспаса, центра медицины катастроф. Личность погибшего установлена, ему было 32 года. Обстоятельства происшествия расследуются.