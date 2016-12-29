В Великом Новгороде оштрафовали продавцов новогодних ёлок

Более 100 ёлок и сосен из Псковской и Тверской областей не прошли фитосанитарный контроль

Великий Новгород, , 11:28 — REGNUM В Великом Новгороде местный житель и ООО «Вассмир» оштрафованы за нарушения правил перевозки и реализации подкарантинной продукции. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Новгородской области, речь идёт о продаже новогодних ёлок.

Проверка природоохранной прокуратуры и профильного комитета регионального правительства установила, что в Великом Новгороде продавали более 100 ёлок и сосен, ввезённых из Псковской и Тверской областей. При этом в нарушение требований закона продавцы не сообщили об этом в региональное управление Россельхознадзора, и новогодние деревья не прошли фитосанитарный контроль.

Напомним, ёлочные базары в Великом Новгороде работают с 20 декабря. Ёлки продаются в 18 местах областного центра. Торговые точки по продаже новогодних деревьев также открыты в районах области.