За падение плиты на девушку в Мурманске задержан руководитель УК

Мурманск, , 11:25 — REGNUM

В Мурманске задержан руководитель управляющей компании, осуществляющий предпринимательскую деятельность по обслуживанию многоквартирного дома, с которого на девушку упала бетонная плита. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном Следственном комитете Российской Федерации.

«Установлено, что 16 декабря 2016 года, в вечернее время у дома №78 по проспекту Ленина в городе Мурманске произошло падение части бетонной конструкции здания, в результате которого 23-летняя девушка получила серьёзные телесные повреждения в виде открытой черепно-мозговой травмы, — отметили в ведомстве. — Согласно изъятой следствием документации, между товариществом собственников жилья и ООО «Два Н+» заключён договор на выполнение работ по комплексному обслуживанию домохозяйства».

Как подчеркнули в следственном комитете, в настоящее время по возбуждённому уголовному делу допрошено более 20 свидетелей, назначена инженерно-строительная экспертиза, продолжается проведение необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и сбор необходимых доказательств. Также решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Ранее, как сообщало ИА REGNUM, обрушение бетонной плиты на девушку в Мурманске губернатор Марина Ковтун назвала большой трагедией. Как заявила глава правительства, всё, что происходит в муниципалитетах — это зона ответственности муниципальных властей. Также Ковтун порекомендовала мурманским чиновникам «сосредоточиться на первоочередных проблемах».

Затем мэр Мурманска Дмитрий Филиппов сообщил, что проблема содержания мурманских улиц и дворов находится на его особом контроле, а также пообещал навести в городе порядок.

Читайте ранее в этом сюжете: Муниципалитеты Мурманской области оказались не готовы к зиме