Четверг, 29 Декабря 2016 года
11:32:05 МСК
novostiNK

В Абхазии поиски обломков Ту-154 продолжаются без авиации

Происшествия
Погода не позволяет применять авиацию

Гагра, 29 Декабря 2016, 11:22 — REGNUM  Авиация Абхазии не используется в поиске обломков самолета Ту-154 в Черном море в акватории Гагры, заявил агентству Sputnik первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям республики Тигран Делибалтян.

По его словам, поиск продолжится, однако погода не позволяет применять авиацию. 29 декабря планируется обход и осмотр береговой линии. «Если получится — применим катера», — сказал Делибалтян.

Ранее синоптики объявили в Сочи штормовое предупреждение. Вечером 28 декабря погода в районе поисков ухудшилась — шел сильный дождь с градом, усилились ветер и волны.

Непогода также приостановила глубоководные работы. Корабли продолжают поисковые работы на месте катастрофы Ту-154 в Черном море.

Читайте ранее в этом сюжете: Корабли в Черном море продолжают поисковые работы, несмотря на непогоду

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем
Главное сегодня
NB!
29.12.16
Радио REGNUM: первый выпуск за 29 декабря
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
29.12.16
Максим ИсаевNational Interest: Трампа ждет неприятная правда о Северной Корее
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
29.12.16
Владимир Добрынин «Уходящий год для ЕС был ужасным. Наступающий будет хуже»
МадридИспания Судьба Евросоюза Политика
NB!
29.12.16
Михаил ДемуринКонфликт вокруг ИА REGNUM в Минске: недобросовестность и непрофессионализм
МоскваРоссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
29.12.16
Севастополь потерял аэропорт «Бельбек» и деньги
СевастопольРоссия Строительство и развитие инфраструктуры аэропортов Экономика
NB!
29.12.16
«Нефть может сдать позиции»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
29.12.16
Основная фаза поисков на месте крушения Ту-154 завершена
КраснодарРоссия Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
29.12.16
Ашот ПогосянПранкер и вожди: Счастливым можно быть только в дурдоме?
МоскваРоссия Проект «Люди России» Общество
NB!
29.12.16
Максим ИсаевТрамп столкнется с множеством глобальных угроз — National Interest
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
29.12.16
«Нефть продолжит восхождение»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
29.12.16
МИД Польши требует «неизвестные записи» разговора в кабине пилота Ту-154
ВаршаваПольша Катастрофа Ту-154 с руководителями Польши под Смоленском Политика
NB!
29.12.16
Дмитрий ТёткинРадио REGNUM. «Четверть часа о высоком». В гостях Сергей Катран
МоскваРоссия Мансарда «Четверть часа о высоком» Культура
NB!
29.12.16
Трамп обсудил с Обамой «гладкую передачу власти»
ВашингтонСША Выборы в США Политика
NB!
29.12.16
Минобороны РФ о карикатуре Charlie Hebdо: Очередные испражнения на бумагу
МоскваРоссия Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Общество
NB!
29.12.16
64-летняя жительница КНР родила абсолютно здорового ребенка
ПекинКитай Дети Общество
NB!
29.12.16
Gallup: Граждане в ЕС недовольны, но пока не готовы на очередной Brexit
БрюссельБельгия Судьба Евросоюза Политика
NB!
29.12.16
Додон «выполняет обещания»: Бессилие и популизм президента Молдавии
КишинёвМолдавия Политический кризис в Молдавии Политика
NB!
29.12.16
ИГИЛ призывает к новым «рождественским» терактам в Европе
БерлинГермания Террористические атаки «Исламского государства» Политика
NB!
29.12.16
СМИ: Россия, Иран и Турция планируют поделить Сирию на зоны влияния
МоскваРоссия Война в Сирии Политика
NB!
29.12.16
В новогодние праздники в Москву придут 20-градусные морозы
МоскваРоссия Сводки погоды и мониторинг окружающей среды в Москве Общество
NB!
29.12.16
Нетаньяху надеется, что Обама и Керри «больше ничего не успеют сделать»
Тель-АвивИзраиль Ближневосточное урегулирование Политика
NB!
29.12.16
Главой МИД Приднестровья останется министр Шевчука
ТираспольПриднестровье Выборы в Приднестровье Политика
ещё главное