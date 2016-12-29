В Абхазии поиски обломков Ту-154 продолжаются без авиации

Гагра, , 11:22 — REGNUM Авиация Абхазии не используется в поиске обломков самолета Ту-154 в Черном море в акватории Гагры, заявил агентству Sputnik первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям республики Тигран Делибалтян.

По его словам, поиск продолжится, однако погода не позволяет применять авиацию. 29 декабря планируется обход и осмотр береговой линии. «Если получится — применим катера», — сказал Делибалтян.

Ранее синоптики объявили в Сочи штормовое предупреждение. Вечером 28 декабря погода в районе поисков ухудшилась — шел сильный дождь с градом, усилились ветер и волны.

Непогода также приостановила глубоководные работы. Корабли продолжают поисковые работы на месте катастрофы Ту-154 в Черном море.

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