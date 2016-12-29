Роспотребнадзор открыл горячую линию по спиртосодержащей продукции

Телефоны горячей линии работают во всех субъектах РФ

Москва, , 11:04 — REGNUM В регионах России организована работа горячих линий для граждан и предпринимателей по вопросам реализации постановления «О приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией», в том числе по фактам обнаружения указанной продукции в розничной торговле.

Юридические лица также могут обратиться за разъяснениями в центральный аппарат Роспотребнадзора по телефону — 8 (800) 100-00-04 .

Номера телефонов региональных горячих линий размещены на сайтах Управлений Роспотребнадзора по субъектам РФ.

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Как сообщало ИА REGNUM, 26 декабря главным государственным санитарным врачом России Анной Поповой принято решение о приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией на 30 суток.

Напомним, с 18 по 23 декабря от отравления спиртосодержащими жидкостями в Приангарье пострадал 121 человек. В Иркутске из-за отравления концентратом «Боярышник» скончались 76 человек. Возбуждено и расследуется уголовное дело.