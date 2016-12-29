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Новый корпус реактора доставлен на строящуюся БелАЭС

Происшествия
Вес устройства превышает 330 т, его высота достигает 13 м, а диаметр — 4,5 м

Минск, 29 Декабря 2016, 10:41 — REGNUM  На площадку, где идет строительство Белорусской атомной электростанции, доставлен корпус реактора, изготовленный волгодонским предприятием «Атоммаш». К месту назначения корпус был отправлен 31 октября, передает агентство «БелТА».

«От завода-изготовителя «Атоммаш» корпус реактора перевезли на специализированной автомобильной технике на причал Цимлянского водохранилища в Волгодонске. Там начался речной этап, который продлился до Нововоронежа. Далее до Островца его перевозили по железной дороге на специализированном транспортере», — говорится в сообщении.Отмечается, что вес корпуса атомного реактора превышает 330 т, его высота достигает 13 м, а диаметр — 4,5 м. Корпус представляет собой цилиндр с эллиптическим днищем и герметичной крышкой.Как сообщало ИА REGNUM, 27 декабря стало известно о нештатной ситуации, произошедшей при перевозке корпуса реактора. Во время маневров на железной дороге защитный металлический транспортный кожух устройства задел опору контактной сети, сам корпус реактора повреждения не получил.В середине июля этого года в Островце корпус реактора при перемещении его подъёмным краном соприкоснулся с землёй, в результате чего поцарапалась краска. «Росатом» заявил о готовности заменить изделие, предупредив, что это приведёт к переносу сроков ввода в эксплуатацию первого энергоблока БелАЭС.

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Строительство АЭС в Белоруссии
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