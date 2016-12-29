Москвичка украла новогоднюю елку у своей соседки

Москва, , 10:17 — REGNUM В Москве стражи порядка задержали подозреваемую в похищении наряженной новогодней елки. Злоумышленницу установили по следам из елочных украшений, сообщает 29 декабря пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

Жительница дома на 1-й Владимирской улице обратилась в полицию, заявив, что с лестничной площадки в подъезде пропала ее новогодняя елка, украшенная гирляндами и игрушками. При этом похититель растерял по дороге часть елочных украшений.

«Именно благодаря следам из елочных игрушек полицейские установили подозреваемую в совершении преступления — ей оказалась 43-летняя местная жительница», — отмечают в полиции.

Новогодний символ изъяли и вернули владельцам. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемой, проживавшей в соседнем подъезде, избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.