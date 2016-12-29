Семейный бизнес: в Чувашии ОПГ обвиняют в гибели людей от алкоголя

Чебоксары, , 09:53 — REGNUM В Чувашии завершено расследование уголовного дела, возбужденного по факту смерти от суррогатного алкоголя трех человек. Как сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя регионального СУСК Олег Дмитриев, перед судом предстанут 11 человек, восемь из которых, по данным следствия, входили в состав организованной преступной группы.

Напомним, 10, 11 и 14 ноября 2015 года в больницах Чебоксар и Чебоксарского района от острого отравления метиловым спиртом скончались две девушки (20 и 30 лет) и 22-летний парень. По данным следствия, накануне они приобрели литровые бутылки с этикетками известного производителя рома. В ходе расследования уголовного дела установлены обстоятельства появления на территории Чувашии контрафактного алкоголя, пресечен канал его поставки, а также установлены источники происхождения и лица, сбывавшие спиртное членам ОПГ.

По версии следствия, организаторами и руководителями ОПГ явились 33-летний мужчина, его отец, проживающий в городе Алатыре, мать, сожительница и друзья, которые в различное время привлекли к своей деятельности еще троих человек. Согласно материалам уголовного дела, с 2013 года по ноябрь 2015 года обвиняемые без лицензии на оборот алкоголя незаконно организовали на территории Чувашии (в Чебоксарах, Алатыре, Чебоксарском районе и других населённых пунктах) сбыт по низким ценам контрафактной спиртосодержащей продукции, маркированной поддельными акцизными и федеральными специальными марками.

«Товар продавался под видом элитного алкоголя — водки, коньяка, вина, виски, текилы, рома, шампанского. Его без оформления в установленном порядке приобретали на складе одной из торговых баз в Подмосковье, затем по фиктивным документам под видом сертифицированной алкогольной продукции ввозили в Чувашию на большегрузе в опломбированном кузове. Как полагает следствие, стоимость одной такой литровой бутылки составляла от 50 до 120 рублей. Такую низкую стоимость обвиняемые объясняли тем, что якобы алкоголь произведен с соблюдением технологического процесса на легальных заводах, однако вывезен оттуда неофициально», — сказал Олег Дмитриев. Напомним, минимальная официально установленная цена на водку, ликероводочную и другую алкогольную продукцию крепостью свыше 28% составляет 185 рублей за 0,5 литра, на бренди — 293 рубля за 0,5 литра, на коньяк — 322 рубля.

По данным следствия, продукция не отвечала требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, поскольку содержала в своем составе в качестве основных компонентов метанол, ацетон и иные токсичные микропримеси. В частности, в бутылке, сбытой под видом рома «Бакарди» 22-летнему парню и его 20-летней девушке, которые после его употребления скончались, обнаружено наличие метанола, концентрация которого почти в 8 раз превышала содержание этанола.

Фигурантами уголовного дела стали 11 человек. Из них восемь злоумышленников, по данным следствия, входили в состав организованной преступной группы. В зависимости от конкретной роли и степени участия им предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.238 УК РФ (хранение и сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц), ч.3 ст.30 — п.п. «а, б» ч. 2 ст. 171 УК РФ (покушение на незаконное предпринимательство), п.п. «а, б» ч.6 ст.171.1 УК РФ (незаконный оборот немаркированной алкогольной продукции), ч.3 ст.180 УК РФ (незаконное использование средств индивидуализации товаров) и ч.3 ст.327.1 УК РФ (сбыт поддельных акцизных марок и федеральных специальных марок для маркировки алкогольной продукции).

Следствие считает, что доход обвиняемых мог составить 15 млн рублей, ущерб правообладателям товарных знаков оценен в 6,7 млн рублей. Материалы уголовного дела на данный момент составляют 98 томов. Проведено 26 обысков, в ходе которых изъято около 2 тыс. коробок с контрафактной спиртосодержащей продукцией — всего свыше 53 тыс. бутылок. В качестве потерпевших, свидетелей и экспертов допрошены более 200 лиц. По ходатайству следователя судом наложен арест на имущество обвиняемых общей стоимостью свыше 15 млн рублей.

Также установлены лица, сбывавшие контрафактный алкоголь членам ОПГ. Материалы уголовного дела в отношении них выделены в отдельное производство. Напомним, что в прошлом году случаи отравления метиловым спиртом в результате употребления суррогатного алкоголя отмечены также в Красноярском крае, Оренбургской, Курской, Московской и Калужской областях. С октября 2015 по март 2016 по уголовным делам, находящимся в производстве следственных органов СК России, зафиксировано не менее 39 смертельных отравлений. При этом подделки маркировались этикетками наиболее ликвидного товара: ром «Бакарди Блэк», «Бакарди Супериор», виски «Джек Дэниэлс» и популярные отечественные (дагестанские) коньяки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Чувашии продажу алкогольной продукции официально осуществляют 704 организации, алкоголь реализуют более чем 3 тыс. торговых объектов. По данным полиции, в январе-сентябре 2016 года в Чувашии в сфере незаконного оборота алкогольной продукции зарегистрировано более 80 преступлений, что на 72,3% больше аналогичного прошлогоднего периода. Выявлено 331 административное правонарушение, задержано 38 фур с 1169 литрами алкоголя без надлежащих документов. Из незаконного оборота изъято свыше 5,1 тыс. литров немаркированной алкогольной продукции, либо маркированной поддельными знаками — что вдвое выше аналогичного прошлогоднего периода.

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Напомним, по данным регионального управления Роспотребнадзора (со ссылкой на официальные данные федерального информационного фонда), по итогам 2015 года Чувашия заняла 4 место по показателю острых отравлений алкогольной продукции, уступив Туве, Иркутской и Кемеровской областям. По уровню смертности от острых отравлений алкогольной продукции Чувашия занимает второе место в стране после Марий Эл.

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