В Черном море найдена пленка от третьего самописца Ту-154 — СМИ

Сам прибор еще не найден — обнаружена только пленка. Она деформирована, но подлежит частичной расшифровке

Сочи, Краснодарский край, , 09:50 — REGNUM Третий бортовой самописец разбившегося в районе Сочи Ту-154 Минобороны РФ оказался разрушен, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

По предварительным данным, сам прибор еще не найден — обнаружена только пленка от самописца. Она деформирована, но подлежит частичной расшифровке.В Подмосковье в НИИ ВВС проводят расшифровку найденный ранее двух других бортовых самописцев — речевого и основного параметрического. Их состояние удовлетворительное.

Ранее в Черном море завершилась основная фаза поисково-спасательной операции на месте катастрофы Ту-154: на поверхность были подняты основные фрагменты разбившегося самолета. В настоящее время из воды извлечены 19 тел погибших.

Как передавало ИА REGNUM, утром 25 декабря самолет Ту-154 Минобороны РФ рухнул в Черное море через несколько минут после вылета из Сочи. Борт должен был доставить 84 пассажира на военную базу Хмеймим. Всего в самолете находились 92 человека, все они погибли.

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