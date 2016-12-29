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Дагестан: Террористы несут потери, но не сдаются

Происшествия
Рост числа преступлений террористической направленности в 2016 году составил 43%

Махачкала, 29 Декабря 2016, 09:47 — REGNUM  В Дагестане в уходящем году было совершено 907 преступлений террористического характера. По сравнению с 2015 годом количество этого вида преступлений выросло на 43%. При этом 581 преступление связано с участием в незаконном вооруженном формировании или пособничеством боевикам. Из них 477 совершено членами дагестанского бандподполья за пределами России. Об этом ИА REGNUM 29 декабря сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Что касается преступлений экстремистской направленности, то их за 11 месяцев 2016 года было совершено 62. И в прокуратуре отмечают снижение их числа на 18% по сравнению с прошлым годом. Такие факты сообщил прокурор Дагестана Рамазан Шахнавазов в ходе координационного совещания руководителей правоохранительных органов по итогам работы по выявлению и пресечению преступлений, связанных с экстремизмом и терроризмом.

Как отметил прокурор, в борьбе с преступностью правоохранительные органы республики в уходящем году понесли значительные потери — были убиты 19 стражей порядка. Еще 50 человек получили ранения при исполнении своего долга. По сравнению с прошлым годом число погибших и раненых увеличилось почти вдвое.

При этом за последние два года в Дагестане не было допущено ни одного теракта. Кроме того, были остановлены при попытке выехать за рубеж для участия в террористической деятельности 124 жителя республики. Из них к уголовной ответственности за попытку вступить в НВФ привлечены всего лишь 19 человек.

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Уровень преступности в Дагестане в 3,2 раза ниже, чем в среднем по России

Как сообщало ИА REGNUM, год назад, на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным глава Дагестана Рамазан Абдулатипов доложил, что 2014 год стал первым годом в Дагестане, который регионом был прожит без террористических актов. За весь 2014 год в Дагестане были зарегистрированы более 45 преступлений экстремистской направленности и более 415 преступлений террористического характера. В 2015 году рост преступлений, связанных с организацией НВФ и участием в нем, составил 33%, на 29% снизилось число посягательств на сотрудников правоохранительных органов.

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