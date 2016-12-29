В Италии в предполагаемых домах «берлинского террориста» прошли обыски

Рим, , 09:00 — REGNUM Сотрудники итальянской полиции провели обыски в двух домах, где предположительно проживал уроженец Туниса Анис Амри, совершивший теракт на рождественской ярмарке в Берлине. Об этом сообщает агентство AFP.Здания, где проходил обыск, находятся в городе Априлия, что расположен юго-восточнее Рима. В полиции не уточнили, были ли изъяты в ходе обыска какие-либо документы и опрашивались ли жители этих домов.Напомним, по версии следствия, 19 декабря 2016 года 24-летний тунисец Анис Амри въехал на грузовике в толпу людей, находившихся на рождественском рынке в Берлине. Погибли 12 человек, 48 попали в больницы с травмами. О своей причастности к теракту заявила террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). Спустя несколько дней Амри был застрелен в Милане стражами порядка.Читайте также: ИГИЛ призывает к новым «рождественским» терактам в Европе

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