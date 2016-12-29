Корабли в Черном море продолжают поисковые работы, несмотря на непогоду

В районе поисков шел сильный дождь с градом, усилились ветер и волны, что затрудняет глубоководные работы

Сочи, Краснодарский край, , 08:44 — REGNUM Корабли продолжают поисковые работы на месте катастрофы Ту-154 в Черном море, где накануне ухудшились погодные условия и были приостановлены погружения водолазов, сообщает телеканал «Россия 24».

В районе поисков шел сильный дождь с градом, усилились ветер и волны, что затрудняет глубоководные работы. Погоду на Черноморском побережье ухудшил южный циклон — пик непогоды придется на 29 декабря.

Напомним, пассажирский самолёт Ту-154 Минобороны РФ, летевший в Сирию, разбился 25 декабря через несколько минут после вылета из сочинского аэропорта «Адлер». Все 92 человека, находившиеся на борту, погибли. В числе жертв авиакатастрофы — артисты Ансамбля имени Александрова, журналисты, врач Елизавета Глинка.

Поиск обломков самолёта и останков погибших продолжается. По последним данным Минобороны РФ, спасатели обнаружили 17 тел и 233 фрагмента тел погибших при крушении самолета Ту-154. Поисковые работы будут проводиться круглосуточно в течение месяца.

Читайте ранее в этом сюжете: Водолазы из-за непогоды приостановили работы в районе крушения Ту-154

Читайте развитие сюжета: Основная фаза поисков на месте крушения Ту-154 завершена