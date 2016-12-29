В Алтайском крае из торгового оборота изъяли более 2500 антисептиков
Барнаул, 29 Декабря 2016, 08:43 — REGNUM В Алтайском крае до проведения исследований изъято из оборота более 2500 образцов различных косметических средств. Причем, это не только печально известный «Боярышник», но и концентраты для принятия ванн, косметический лосьон «Вита-Септ», а также другие. Об этом накануне рассказал журналистам заместитель начальника отдела надзора за гигиеной труда и коммунальной гигиеной Роспотребнадзора Александр Шестопалов.
По его словам, на этом надзорные органы не остановятся, поскольку от населения поступают новые звонки о фактах продажи названных средств.
Как пояснил начальник отдела юридического обеспечения Олег Волынцев, постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
«Кроме того, действие постановления не распространяется на медицинские изделия», — заявил Олег Волынцев.
По словам Александра Шестопалова, к продукции, реализация которой оказалась под запретом, относятся только косметические средства (ГОСТ 31 679−2012 «Продукция косметическая жидкая») — лосьоны, концентраты для ванн и тому подобное.
Чиновник также отметил, что в ходе одного из рейдов, проведенного накануне в Барнауле, были выявлены факты реализации запрещенной продукции в двух торговых точках в микрорайоне «Новосиликатный»: в ООО «Весенний экспресс» по ул. Весенней, 10б был обнаружен лосьон «Огуречный» объемом 83 мл, в предприятии ИП Холодновой Е.В. по ул. Новосибирская, 6а реализовывался лосьон «Вита-септ» объемом 100 мл.
Итогом этой работы стало составление протоколов по ст.14.2.КоАП РФ, а также изъятие 17-ти образцов продукции.
Как уже сообщало ИА REGNUM, в период с 18 по 23 декабря в Иркутске 120 человек отравились спиртосодержащим концентратом «Боярышник». От отравления значительной дозой этилового спирта погибли 74 человека.
В связи с массовым отравлением уголовное дело расследуется по статье 238 УК России «Производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц». Задержаны 12 человек, среди которых индивидуальные предприниматели и их сотрудники, занимавшиеся реализацией опасной жидкости в торговых точках Иркутска.
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