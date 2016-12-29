Сотрудник заповедника подвергся нападению большой панды

Чэнду, Китай, , 08:34 — REGNUM Руководство Национального заповедника панд, расположенного в китайской провинции Сычуань, сообщило о нападении животного на сотрудника центра. В результате полученных травм мужчина был экстренно доставлен в больницу, где его прооперировали.

Инцидент произошел еще 17 декабря, однако руководство заповедника сообщило о нем спустя почти две недели. Выращенная в неволе самка Си Мэй и ее детеныш Ба Си готовились к выпуску в дикую природу в отдельном вольере, площадь которого превышает более 1 тыс. кв. метров.

Сотрудник заповедника Вэй Хуа отправился в вольер для того, чтобы покормить животных, однако найти панд с первой попытки ему не удалось. Спустя несколько часов животных удалось обнаружить, однако самка посчитала, что ее детенышу угрожает опасность и набросилась на человека, пишет «Сина синьвэнь».

Спустя несколько минут животное отступило, а мужчина вызвал помощь по рации. Вэй Хуа был немедленно доставлен в больницу, где его прооперировали. В настоящий момент мужчина уже идет на поправку.

В своем интервью журналистам сотрудник заповедника сообщил, что не держит зла на Си Мэй и после своего выздоровления планирует продолжить работать с пандами.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 28 декабря в Китае в возрасте 31 года скончался старейший в мире самец панды.

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