В Новой Зеландии зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,5

Землетрясение произошло недалеко от города Каикоур

Веллингтон, , 08:32 — REGNUM На Южном острове Новой Зеландии зафиксировано землетрясение магнитудой 5,5, сообщает 29 декабря News.com.au.

Землетрясение произошло недалеко от города Каикоур, пострадавшего в ноябре этого года от разрушительного землетрясения.

Эпицентр находился в 30 километрах к востоку от города Седдон на глубине 17 километров. Позже было зарегистрировано еще два подземных толчка магнитудой 3,8 и 3,3.

Напомним, мощное землетрясение магнитудой 7,8 произошло у Южного острова Новой Зеландии 13 ноября, позднее была объявлена угроза цунами и произведена эвакуация людей с побережья.

В результате землетрясения погибли по крайней мере два человека, десятки получили ранения. Оползни разрушили дороги к городу Каикоура, в результате чего около полутора тысяч туристов и жителей района оказались «в ловушке».

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