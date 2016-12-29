Итальянская полиция провела обыски в домах «берлинского террориста»

Детали операции, в том числе были ли изъяты какие-либо вещи или документы, не уточняются

Априлия, Италия, , 08:30 — REGNUM В Италии полиция провела обыски в двух домах, где мог проживать Анис Амри, совершивший теракт вечером 19 декабря в Берлине, сообщает агентство FrancePresse.

Спецоперация итальянской полиции прошла в городе Априлия, расположенному на юго-востоке от Рима. Детали операции, в том числе были ли изъяты какие-либо вещи или документы, не уточняются.

Напомним, вечером 19 декабря в Берлине грузовик, которым управлял уроженец Туниса Анис Амри, въехал в толпу посетителей рождественского рынка. В результате теракта погибли 12 человек, 48 человек пострадали.

Ответственность за этот теракт взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство». 24-летний Амри через несколько дней был застрелен в Милане итальянскими полицейскими.

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