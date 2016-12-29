Четверг, 29 Декабря 2016 года
08:30:01 МСК

Чиновники администрации главы Хакасии попали под уголовное преследование

Происшествия
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве и взятке в особо крупном размере

Абакан, 29 Декабря 2016, 08:20 — REGNUM  В Хакасии возбуждено уголовное дело о мошенничестве и взятке в особо крупном размере в сфере закупок медицинского оборудования и лекарственных препаратов, сообщили ИА REGNUM в республиканском следственном управлении СКР.

По данным ведомства, под уголовное преследование попала организованная преступная группа, состоящая из четырех чиновников администрации главы республики и четырех директоров подконтрольных им коммерческих организаций.

Должностные лица подозреваются в мошенничестве. Один из них также подозревается в получении взятки в особо крупном размере. Руководители коммерческих организаций подозреваются в мошенничестве.

По данным следствия, с 1 декабря 2015 по 27 декабря 2016 года в городе Абакане члены преступной группы закупали медицинское оборудование, лекарственные препараты и расходные материалы для бюджетных учреждений здравоохранения Хакасии по ценам, значительно превышающим среднерыночную стоимость. Таким образом было совершено хищение бюджетных средств в особо крупном размере на сумму более 195 миллионов рублей.

Один из участников преступной группы, являясь должностным лицом органа государственной власти Хакасии, с 8 июня по 30 августа 2016 года в Абакане получил взятку в особо крупном размере — более 17 миллионов рублей. Взамен он должен был помочь в заключении государственных контрактов с коммерческими организациями, подконтрольными одному из директоров.

«В настоящее время все фигуранты задержаны, им предъявлены обвинения. Следователи намерены обратиться в суд с ходатайствами об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователи проводят обыски в служебных кабинетах и жилищах обвиняемых», — говорится в сообщении ведомства.

Добавим, более конкретной информации о фигурантах уголовного дела в СУ СКР по Хакасии не предоставили. Не удалось пока получить комментарий и в пресс-службе республиканского правительства.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Коррупция
Главное сегодня
NB!
29.12.16
Дмитрий ТёткинРадио REGNUM. «Четверть часа о высоком». В гостях Сергей Катран
МоскваРоссия Мансарда «Четверть часа о высоком» Культура
NB!
29.12.16
Пилот Ил-18, чудом посадивший самолёт: «Я просто выполнял свою работу»
ЯкутскРоссия Авиапроисшествия Общество
NB!
29.12.16
Трамп обсудил с Обамой «гладкую передачу власти»
ВашингтонСША Выборы в США Политика
NB!
29.12.16
Минобороны РФ о карикатуре Charlie Hebdо: Очередные испражнения на бумагу
МоскваРоссия Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Общество
NB!
29.12.16
64-летняя жительница КНР родила абсолютно здорового ребенка
ПекинКитай Дети Общество
NB!
29.12.16
Gallup: Граждане в ЕС недовольны, но пока не готовы на очередной Brexit
БрюссельБельгия Судьба Евросоюза Политика
NB!
29.12.16
ИГИЛ призывает к новым «рождественским» терактам в Европе
БерлинГермания Террористические атаки «Исламского государства» Политика
NB!
29.12.16
Ренессанс 90-х: трагедия с «Боярышником» — сплошное уголовное преступление
МоскваРоссия Алкогольные отравления Общество
NB!
29.12.16
СМИ: Россия, Иран и Турция планируют поделить Сирию на зоны влияния
МоскваРоссия Война в Сирии Политика
NB!
29.12.16
В новогодние праздники в Москву придут 20-градусные морозы
МоскваРоссия Сводки погоды и мониторинг окружающей среды в Москве Общество
NB!
29.12.16
Нетаньяху надеется, что Обама и Керри «больше ничего не успеют сделать»
Тель-АвивИзраиль Ближневосточное урегулирование Политика
NB!
29.12.16
Главой МИД Приднестровья останется министр Шевчука
ТираспольПриднестровье Выборы в Приднестровье Политика
NB!
29.12.16
Начался с протестов, закончился трагедией: 2016 год на Кубани
КраснодарРоссия Итоги 2016 года Общество
NB!
29.12.16
Дмитрий БуяновВеликий художник: большой поклонник Сталина, неудавшийся убийца Троцкого
МехикоМексика REGNUM: ничто не забыто Культура
NB!
28.12.16
«Контингент» на вынос, или Волки подкрались тихо
МоскваРоссия Становление ювенальной юстиции Общество
NB!
28.12.16
Александр ШпунтИз ООН — в Корею: конец игры
СеулЮжная Корея Президентские выборы в Южной Корее Политика
NB!
28.12.16
Решение нефтегазового спора России и Белоруссии откладывается на 2017 год
МинскБелоруссия Газоснабжение стран ближнего зарубежья Экономика
NB!
28.12.16
Charlie Hebdo не упустил возможности поглумиться над катастрофой Ту-154
ПарижФранция Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Общество
NB!
28.12.16
Виктория БабаеваПетербургский автопром — 2016: «русский Детройт» увидел дно
Санкт-ПетербургРоссия Автопром Экономика
NB!
28.12.16
В Орле пропал тираж газеты с критикой Потомского: полиция разбирается
ОрелРоссия Проблемы региональных СМИ Общество
NB!
28.12.16
Модест КолеровЦирк для танцора: для МИД РФ государственная ответственность — «самопиар»?
МоскваРоссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
28.12.16
МИД Белоруссии — США: Нас объединяет гораздо больше, чем разъединяет
МинскБелоруссия Белорусская "многовекторность" Политика
ещё главное