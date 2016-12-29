Чиновники администрации главы Хакасии попали под уголовное преследование

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве и взятке в особо крупном размере

Абакан, , 08:20 — REGNUM В Хакасии возбуждено уголовное дело о мошенничестве и взятке в особо крупном размере в сфере закупок медицинского оборудования и лекарственных препаратов, сообщили ИА REGNUM в республиканском следственном управлении СКР.

По данным ведомства, под уголовное преследование попала организованная преступная группа, состоящая из четырех чиновников администрации главы республики и четырех директоров подконтрольных им коммерческих организаций.

Должностные лица подозреваются в мошенничестве. Один из них также подозревается в получении взятки в особо крупном размере. Руководители коммерческих организаций подозреваются в мошенничестве.

По данным следствия, с 1 декабря 2015 по 27 декабря 2016 года в городе Абакане члены преступной группы закупали медицинское оборудование, лекарственные препараты и расходные материалы для бюджетных учреждений здравоохранения Хакасии по ценам, значительно превышающим среднерыночную стоимость. Таким образом было совершено хищение бюджетных средств в особо крупном размере на сумму более 195 миллионов рублей.

Один из участников преступной группы, являясь должностным лицом органа государственной власти Хакасии, с 8 июня по 30 августа 2016 года в Абакане получил взятку в особо крупном размере — более 17 миллионов рублей. Взамен он должен был помочь в заключении государственных контрактов с коммерческими организациями, подконтрольными одному из директоров.

«В настоящее время все фигуранты задержаны, им предъявлены обвинения. Следователи намерены обратиться в суд с ходатайствами об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователи проводят обыски в служебных кабинетах и жилищах обвиняемых», — говорится в сообщении ведомства.

Добавим, более конкретной информации о фигурантах уголовного дела в СУ СКР по Хакасии не предоставили. Не удалось пока получить комментарий и в пресс-службе республиканского правительства.