Все основные обломки Ту-154 подняты на поверхность — СМИ

Сочи, Краснодарский край, , 08:15 — REGNUM В ходе поисковой операции в Черном море были подняты на поверхность основные фрагменты самолёта Ту-154, разбившегося после вылета из Сочи, сообщает RT.

Были обнаружены тела 19 погибших. 17 тел, а также все найденные на месте трагедии фрагменты тел, доставлены спецрейсом в Москву для опознания и генетической экспертизы.

Напомним, пассажирский самолёт Ту-154 Минобороны РФ, летевший в Сирию, разбился 25 декабря через несколько минут после вылета из сочинского аэропорта «Адлер». Все 92 человека, находившиеся на борту, погибли. В числе жертв авиакатастрофы — артисты Ансамбля имени Александрова, журналисты, врач Елизавета Глинка.

Поиск обломков самолёта и останков погибших продолжается. По последним данным Минобороны РФ, спасатели обнаружили 17 тел и 233 фрагмента тел погибших при крушении самолета Ту-154. Поисковые работы будут проводиться круглосуточно в течение месяца.

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