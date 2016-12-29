В Югре пожар погубил двоих детей и двух женщин

Солнечный, Югра, , 08:12 — REGNUM В Сургутском районе Югры пожар погубил двоих детей и двух женщин. Трагедия произошла рано утром 29 декабря в посёлке Солнечном, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного управления.

Загорелся многоквартирный деревянный дом по улице Спортивная, 3. После тушения огня были найдены тела женщины и ребёнка. Ещё одна женщина и ребёнок скончались в реанимации.

Все погибшие были членами одной семьи. По предварительным данным, пожар возник в комнате, где спали мать и двое детей. Среди возможных причин — неисправная электропроводка и нарушение правил эксплуатации электрооборудования. Известно, что комната отапливалась обогревателями.