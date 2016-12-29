Барнаульца наградили за спасение лося

Барнаул, , 08:04 — REGNUM Сотрудники Алтайского краевого управления природных ресурсов и экологии наградили барнаульца Ивана Драчева, который минувшей осенью спас тонущего лося, угодившего в ледяную ловушку. По этом сообщают «Вести-Алтай».

Напомним, во время зимней рыбалки Иван с отцом заметили в полынье тонущего лося. Его, хоть и с трудом, но удалось вытянуть с помощью веревки. Как позже рассказал барнаулец, после случившегося он решил больше никогда не охотиться на этих животных.

«Я вырос на реке рядом с лесом и могу сказать, что за последние 10 лет, когда охота и рыбалка пропагандируются, там, где много охотников и рыбаков, намного меньше браконьеров», — отметил Иван.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в конце ноября 2016 года Иван Драчев был единственным свидетелем того, как молодой лось попал в ледяную ловушку на одной из проток Оби. Чтобы спасти животное, он не пожалел ни сил, ни времени. На помощь пришел отец: он принес якорную веревку и топор. Одессилевшего лосенка удалось вытянуть волоком, накинув на него лассо.

Когда все удалось, Иван, чтобы унять дрожь животного, около 30 минут растирал ему шерсть. «Было забавно, когда я рядом присел, он мне морду на колено положил и сопел. В природе животное достаточно опасное, а тут ведь все понимает», — отмечал ранее охотник.

Читайте ранее в этом сюжете: Алтайский рыбак спас лосенка, провалившегося под лед