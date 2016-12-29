Туристки из Италии едва не замерзли в Новосибирске, делая селфи

Новосибирск, , 08:02 — REGNUM Четыре итальянки обратились за помощью в один из отрядов Муниципальной аварийно-спасательной службы в Новосибирске. Туристки получили переохлаждение, когда фотографировались на фоне Обского моря, говорится в сообщении, опубликованном на странице МАСС в соцсети «Вконтакте».

Отмечается, что на улице был умеренный мороз, однако женщины, возраст которых от 24 до 48 лет, были одеты слишком легко и сильно замерзли. Они сами обратились к спасателям, дежурившим на берегу водохранилища. Те предложили туристкам теплое питье и помещение, где итальянки дождались такси.

«Переохлаждение наступило из-за отсутствия теплых вещей по причине погони за прекрасным. Туристы делали фото и селфи с видом на Обское море», — пояснили спасатели.