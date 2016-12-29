Четверг, 29 Декабря 2016 года
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Эксперты обнаружили повреждения лопаток турбины разбившегося Ту-154

Происшествия
Когда они были загнуты — пока неясно

Москва, 29 Декабря 2016, 07:57 — REGNUM  Лопатки турбины двигателя разбившегося 25 декабря самолёта Ту-154 оказались загнутыми. Об этом сообщили эксперты, изучающие поднятые со дна Чёрного моря фрагменты самолёта. При падении закрылки на правом крыле сработали, сообщил источник, знакомый с ситуацией, передаёт Life.

Эксперты, основываясь на информации о повреждении лопаток турбины, полагают, что двигатель не был исправен перед полётом. Окончательные выводы сделать ещё нельзя: лопатки турбины будут подробно изучать эксперты. Нужно разобраться, когда они повредились — до крушения или при ударе о воду.

«Характер повреждений однозначно опровергает версию о попадании в двигатель птицы, однако не говорит пока о том, что перед крушением он был полностью исправен», — сообщил источник.

Также эксперты выяснили, что закрылок был выпущен на одном крыле. Неясно, в какой момент он был выпущен — при взлёте или при падении.

Предполагается, что лопатки деформировались при жёстком вхождении Ту-154 в воду, но возможно, уже были не исправны перед последним рейсом. Источник в Минтрансе отметил, что сейчас эти детали изучают инженеры Научно-исследовательского центра эксплуатации и ремонта авиатехники Минобороны в городе Люберцы (Московская область).

«Только после заключения специалистов можно будет сделать однозначный вывод о причинах повреждения агрегатов двигателя Ту-154», —сказал он.

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