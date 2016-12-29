В Австралии десятки тысяч человек все еще остаются без электричества

В результате мощного шторма, обрушившегося на штат Южная Австралия, вечером 27 декабря около 155 тыс. домов и предприятий остались без электричества

Канберра, , 07:41 — REGNUM Десятки тысяч жителей австралийского штата Южная Австралия остались без электричества, подачу электроэнергии не могу т восстановить более суток, сообщает 29 декабря Australian Associated Press.

Около 34 тыс. домов в Южной Австралии до сих пор остаются без электричества. Часть восстановительных работ будет закончена 29 декабря, в остальные дома электричество поступит только 30 декабря.

Напомним, в результате мощного шторма, обрушившегося на штат Южная Австралия, вечером 27 декабря около 155 тыс. домов и предприятий остались без электричества. Проливные дожди привели к наводнениям, упавшие деревья повредили линии электропередач.

В конце сентября текущего года ураган обрушился на западное побережье Австралии, было зафиксировано более 20 тыс. молний, распределительная электрическая сеть штата Южная Австралия была повреждена.

Ураган обесточил весь штат Южная Австралия, 1 млн. 700 тыс. человек остались без электричества. Экономика штата понесла ущерб в размере $367 млн, одна минута без электричества обошлась Южной Австралии в $120 тыс.

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