На Камчатке наркодилера поймали на контрабанде наркотиков из Китая

Петропавловск-Камчатский, , 06:50 — REGNUM На Камчатке против 34-летнего жителя краевого центра, который месяц назад попался полицейским с крупной партией синтетических наркотиков и ЛСД, возбуждено уголовное дело о контрабанде запрещенных веществ. В МВД региона корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что мужчина заказывал наркотики через интернет, а приходили они ему из Гонконга.

Выяснилось это после того, как следователи проверили личный компьютер задержанного. В нем обнаружилась переписка с поставщиком.

«Запрещенные вещества отправлялись на полуостров из Гонконга, незаконно пересекая таможенную границу. Кроме того, из этого же диалога полицейские выяснили, что перед задержанием мужчина успел заказать еще одну партию «пробников», которая в тот момент находилась в пути», — говорят в МВД.

Сотрудники ведомства отследили и получили новую посылку из Китая. Полицейские изъяли несколько видов производных наркотического средства «эфедрон» общей массой около 25 граммов. В итоге и было возбуждено дело о контрабанде.

Ранее в ходе обыска полицейские нашли у мужчины в квартире около трех килограммов синтетических наркотиков, в том числе «экстази» и ЛСД в форме марок. По мере обыска сотрудники полиции и представители ФСБ находили наркотики буквально в каждом углу квартиры — таблетки, кристаллы, порошки были спрятаны в коробках из-под крупы, в обшивке дивана, в чайных чашках, в вещах подозреваемого. В квартире начиненной наркотиками, также была обнаружена литература религиозной направленности и множество амулетов, мужчина утверждал, что именно эти предметы помогают открыть ему чакры.