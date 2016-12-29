Самолет American Airlines совершил экстренную посадку в Чикаго
Посадка прошла безопасно, никто не пострадал
Чикаго, США, 29 Декабря 2016, 06:32 — REGNUM Самолет Airbus 320 авиакомпании American Airlines совершил экстренную посадку в международном аэропорту О'Хара, сообщает Associated Press 29 декабря.
На данный момент известно, что экипаж лайнера, совершавший рейс из города Шарлотт в Миннеаполис, принял решение посадить самолет в Чикаго из-за «технической неисправности», подробности которой не раскрываются.
Посадка прошла безопасно, никто из 149 пассажиров и пяти членов экипажа на борту «аэробуса» не пострадал. В настоящий момент American Airlines проводит замену самолета.
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
29.12.16
Додон «выполняет обещания»: Бессилие и популизм президента Молдавии
NB!
29.12.16
ИГИЛ призывает к новым «рождественским» терактам в Европе
NB!
29.12.16
Ренессанс 90-х: трагедия с «Боярышником» — сплошное уголовное преступление
NB!
29.12.16
СМИ: Россия, Иран и Турция планируют поделить Сирию на зоны влияния
NB!
29.12.16
В новогодние праздники в Москву придут 20-градусные морозы
NB!
29.12.16
Нетаньяху надеется, что Обама и Керри «больше ничего не успеют сделать»
NB!
29.12.16
МИД РФ: Карикатуры Charlie Hebdo — это «утрата человеческого достоинства»
NB!
29.12.16
Начался с протестов, закончился трагедией: 2016 год на Кубани
NB!
29.12.16
Великий художник: большой поклонник Сталина, неудавшийся убийца Троцкого
NB!
28.12.16
«Контингент» на вынос, или Волки подкрались тихо
NB!
28.12.16
Из ООН — в Корею: конец игры
NB!
28.12.16
Решение нефтегазового спора России и Белоруссии откладывается на 2017 год
NB!
28.12.16
Посольство России в Сирии снова подверглось минометному обстрелу
NB!
28.12.16
Петербургский автопром — 2016: «русский Детройт» увидел дно
NB!
28.12.16
В Орле пропал тираж газеты с критикой Потомского: полиция разбирается
NB!
28.12.16
Цирк для танцора: для МИД РФ государственная ответственность — «самопиар»?
NB!
28.12.16
МИД Белоруссии — США: Нас объединяет гораздо больше, чем разъединяет
NB!
28.12.16
На экс-заместителя владимирского губернатора завели третье уголовное дело
NB!
28.12.16
Претензии Польши к «Газпрому»: «Варшава может остаться ни с чем»
NB!
28.12.16
Мария Захарова «ответила» на претензии ИА REGNUM
NB!
28.12.16
Открытое письмо ИА REGNUM главе МИД России Сергею Лаврову
NB!
28.12.16
«Город Дерибаса, Ахматовой, Ильфа, Утесова оказался под пятой национализма»