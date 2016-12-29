Самолет American Airlines совершил экстренную посадку в Чикаго

Чикаго, США, , 06:32 — REGNUM Самолет Airbus 320 авиакомпании American Airlines совершил экстренную посадку в международном аэропорту О'Хара, сообщает Associated Press 29 декабря.

На данный момент известно, что экипаж лайнера, совершавший рейс из города Шарлотт в Миннеаполис, принял решение посадить самолет в Чикаго из-за «технической неисправности», подробности которой не раскрываются.

Посадка прошла безопасно, никто из 149 пассажиров и пяти членов экипажа на борту «аэробуса» не пострадал. В настоящий момент American Airlines проводит замену самолета.